«Азов» заявил, что не получал американского летального оружия

Киев, 9 января. Бойцы украинского батальона «Азов», преимущественно состоящего из националистов, заявили, что не получали летального оружия из США.

«Ни от правительства США, ни от правительств других стран Запада полк «Азов» летального оружия не получал», — пояснили в пресс-службе.

Таким образом, «Азов» опроверг сообщения BellingCat о поставке украинским националистам американских гранатометов, пишут украинские СМИ.

Ранее сообщалось о том, что власти США разрешили Пентагону с 2018 года организовать поставки военной техники на Украину. В частности, речь идет о противотанковых ракетах «Джавелин». В ответ представители ДНР заявили, что, если американское оружие попадет к украинским силовикам, то Донецк начнет поставлять оружие в Славянск, Мариуполь и другие «неожиданные для Киева места». Примечательно, что помимо США о планах поставлять оружие Украине заявило правительство Канады.