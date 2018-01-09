Сеул и Пхеньян договорились возобновить переговоры в разных областях
Сеул, 9 января. Южная Корея и КНДР договорились возобновить переговоры на высоком уровне в разных сферах для нормализации отношений между странами. Об этом передает агентство Yonhap.
Отмечается, что договоренность достигнута во вторник, 9 января, в ходе встречи высокопоставленных представителей двух корейских государств.
(URGENT) Koreas agree to activate exchanges in diverse areas https://t.co/VsLZt0ABCp— Yonhap News Agency (@YonhapNews) January 9, 2018
По результатам совещания принято совместное заявление.
Согласно информации агентства, Сеул и Пхеньян условились активизировать контакты, обмены и взаимодействие в самых различных областях, которые были заморожены в результате конфликта из-за ядерной и ракетной программ Северной Кореи.
Напомним, ранее стороны договорились возобновить специальную линию связи между военнослужащими двух стран.