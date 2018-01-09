Спецкомиссия назвала причины аварии разгонного блока «Фрегат» с 19 спутниками

Москва, 9 января. Специальная комиссия, созданная для выяснения причин ноябрьской аварии разгонного блока «Фрегат» и утраты 19 спутников, завершила свою работу. Об этом заявил председатель Научно-технического совета госкорпорации Роскосмос Юрий Коптев.

«Работа нашей комиссии закончена, и о ее результатах доложено. По причинам наши выводы коррелируются с выводами, сделанными ранее аварийной комиссией Роскосмоса», — сказал Коптев в комментарии РИА Новости.

Он также добавил, что на основании результатов работы комиссии будет осуществляться доработка системы управления и программного обеспечения всех разгонных блоков «Фрегат».

Напомним, что 28 ноября ракета-носитель «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат» и 19 спутниками на борту успешно стартовала с космодрома «Восточный», однако связь с разгонным блоком вскоре была потеряна. Позднее в Роскосмосе сообщили, что авария была спровоцирована несовершенством алгоритмов программного обеспечения системы управления разгонного блока «Фрегат».