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Ирак: власти Багдада отказываются принимать документы на курдском языке
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    Ирак: власти Багдада отказываются принимать документы на курдском языке

    15:48  9 Января 2018  /обновлено: 15:48  09 Января 2018
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    Ирак: власти Багдада отказываются принимать документы на курдском языке

    Багдад, 9 января. Федеральное правительство Ирака в очередной раз не выполнило свое обещание выплатить зарплату курдским государственным служащим.

    Источники в Эрбиле сообщили, что делегации министерств здравоохранения и образования Иракского Курдистана посетили Багдад для того, чтобы обсудить вопросы выплаты зарплат своим сотрудникам. Ранее премьер-министр Ирака Хейдар аль-Абади пообещал направить в Курдистан деньги для погашения задолженности перед государственными служащими. Курдские представители передали на проверку Багдаду затребованные списки своих служащих.

    Власти Багдада отклонили списки министерств по причине того, что они были составлены на курдском языке. Представитель министерства здравоохранения Виан Хусейн сообщила, что иракские чиновники потребовали быстро изменить списки и вернуть их в Багдад. Отмечается, что в соответствии с конституцией Ирака курдский язык является вторым официальным языком страны. Делегации министерств уверены, что Багдад в очередной раз демонстрирует пренебрежение правами курдского населения.

    Ирак: власти Багдада отказываются принимать документы на курдском языке

    Автор: Алексей Громов
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    #курды #ирак #багдад #хейдар аль-абади #зарплаты
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