Военный эксперт объяснил переживания ООН за судьбы переселенцев Идлиба

Сотрудники Организации объединенных наций обеспокоены ситуацией с переселенцами в сирийской провинции Идлиб, куда гуманитарные организации имеют ограниченный доступ из-за проблем с безопасностью. Об этом рассказал представитель Управления ООН по координации гуманитарных вопросов Йенс Лерке.

Мы можем наблюдать ситуацию, когда сотрудники ООН пытаются очернить Россию и выставить действия нашей страны не в лучшем свете, заявил корреспонденту Федерального агентства новостей эксперт ассоциации военных политологов, заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Г.В. Плеханова Андрей Кошкин.

«Мы продолжаем высказывать свою озабоченность ситуацией с безопасностью в южном Идлибе и пригороде Хамы на северо-востоке Сирии, где боевые действия, которые продолжаются, привели к жертвам среди мирного населения», — подчеркнул Лерке.

По его данным, с 1 декабря 2017 года десятки тысяч сирийцев были зарегистрированы как лди, временно переселенные из-за войны. Большая часть из них переехала в северо-западные и южные районы провинции Идлиб.

«Мы полагаем, что порядка 2 миллионов человек находится в провинции Идлиб, половина из них уже была переселена до недавней эскалации насилия. С наступлением зимы основным приоритетом становится предоставление безопасного убежища. Мы пытаемся предоставить необходимую помощь нуждающимся, но вопросы безопасности остаются для нас проблемой», — подчеркивает представитель ООН.

В свою очередь российский политический и военный аналитик Андрей Кошкин уверен, что в данном случае Организация Объединенных Наций пытается «усомниться в эффективности процессов, которые заложили Россия и официальный Дамаск по завершению боевых действий и переводу ситуации в область политического процесса».

«Это излюбленный прием ООН, тут стоит вспомнить трудности, с которыми пришлось столкнуться России и Сирии в момент освобождения Алеппо и Дейр-эз-Зора. В эти тяжелейшие периоды ООН и представители западной коалиции высказывали сомнения, всячески противодействуя Москве и Дамаску. Но тогда блокада была прорвана и люди были освобождены», — поясняет ситуацию эксперт.

По мнению собеседника ФАН, в ООН пытаются выставить Россию страной, благодаря действиям которой гибнет мирное население. Дело в том, что в настоящее время войска САР при активной поддержке ВКС РФ активно очищают территорию провинции от недобитых боевиков и членов различных террористических группировок. Отличный пример — освобождение от радикальных исламистов «Джебхат ан-Нусры1» (запрещена в России — прим. ред.) населенных пунктов Аджаз и Набаз аш-Шимали.

«Нужно понимать, что в провинции много недобитков, которые составляют реальную угрозу, как для мирного населения, так и сирийских и российских военных. К слову, на территории Идлиба располагается военная база США. Так почему они не решают вопрос с безопасностью?» — задается вопросом Кошкин.

По мнению аналитика, Москве необходимо готовится к тому, что в недалеком будущем в провинции Идлиб произойдет цепь событий, в результате которой может пострадать мирное население. Обвинения в этом, по уже давно сложившейся традиции, будут предъявлены Российской Федерации. Напомним, ранее стало известно, что Сирийская арабская армия (САА) под прикрытием российских ВКС РФ продолжает продвигаться в провинции Идлиб. По данным военного источника в социальной сети Twitter (@C_Military1), правительственные войска освободили от радикальных исламистов населенные пункты Аджаз и Набаз аш-Шимали и продолжают продвижение к городу Абу ад-Духур.

1 Организация запрещена на территории РФ.