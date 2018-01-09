Власти Гуама поблагодарили Порошенко за «поставки дефектных ракет» КНДР

Хагатна, 9 января. Губернатор острова Гуам Эдди Кальво в разговоре с пранкерами Вованом и Лексусом попросил поблагодарить президента Украины Петра Порошенко за якобы поставку дефектных ракет КНДР.

Российские пранкеры позвонили губернатору Гуама в качестве премьер-министра Украины Владимира Гройсмана, чтобы побеседовать с ним о поставках украинских ракет Пхеньяну. Власти Киева отрицают их продажу, однако псевдо-Гройсман в телефонном разговоре смело подтвердил эту сделку. Якобы премьер Украины успокоил губернатора острова: состояние этих ракет нерабочее.

«На протяжении 20 лет у нас были сложные ситуации в военных разработках, очень много деталей было украдено, поэтому ракеты, которые были проданы Северной Корее, очень плохого качества, — рассказали ему пранкеры. — Они не смогут долететь до Гуама».

Власти Гуама поверили словам Лексуса и Вована и поздравили «Гройсмана» с выгодной сделкой.