Медведчук назвал кощунством нападение на Российский центр науки и культуры на Украине

Киев, 9 января. Нападение украинских радикалов на Российский центр науки и культуры в Киеве является кощунством. Об этом заявил во вторник лидер движения «Украинский выбор» Виктор Медведчук.

Инцидент произошел в ночь на 7 января. Согласно предварительным данным, представители группировки «Черный комитет» облили здание красной краской, а также попытались разбить стекла.

«Облить краской Российский центр науки и культуры в Киеве, да еще в рождественскую ночь, — это не просто варварство. Это — кощунство, беспрецедентный по своему цинизму акт вандализма», — подчеркнул Медведчук.

По словам политика, действия вандалов продемонстрировали тот факт, что во главу угла на Украине поставлены «тотальная русофобия и пещерный национализм».

«Черный комитет»… показал всему миру, что евроинтегрирующаяся Украина ничего общего ни с европейскими ценностями, ни с цивилизационным выбором не имеет», — отметил он.

Напомним, 8 января украинские националисты заблокировали Киево-Печерскую лавру в Киеве.