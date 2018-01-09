ФАН публикует список погибших и пострадавших детей при пожаре в Дагестане

Махачкала. 9 января. Федеральное агентство новостей публикует список погибших и пострадавших детей в результате пожара в придорожном кафе в Дагестане.

По информации ФАН, в результате пожара погибла трехлетняя девочка Имаханум М. Кроме того, в пожаре тяжело пострадали ее братья Мухтар М. 2008 года рождения и Талгат М. 2013 года рождения.

Напомним, ранее стало известно, что один ребенок погиб, еще двое пострадали и были экстренно госпитализированы в результате пожара в придорожном кафе в дагестанском селе Сулевкент.

Чрезвычайное происшествие произошло утром во вторник, 9 января.

Сотрудники МЧС оперативно ликвидировали возгорание, но, к сожалению, спасти ребенка не удалось.

В настоящее время на месте работают экстренные службы, выясняются причины и обстоятельства случившегося.