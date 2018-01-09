Эксперт об обстрелах Дамаска: Израиль может быть причастен к атаке на базы РФ в Сирии

Командование сирийской армии обвинило израильскую сторону в обстрелах своей территории, по информации САА, огонь велся по пригороду Дамаска.

«Израильская агрессия вновь подтверждает поддержку террористических группировок в Сирии», — говорится в сообщении.

Показательно, что Израиль отказался комментировать эти обвинения.

Президент Фонда «Институт региональных проектов и законодательства» Борис Надеждин заявил о том, что Израиль может быть причастен в том числе и к атаке на российские базы в Сирии, такую точку зрения он озвучил в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия».

«Я бы посмотрел в сторону государства Израиль по двум причинам. Первая причина: одномоментно израильтяне обстреляли расположение сирийской армии, мы это знаем. Второе: процентов 70-80 рынка дронов производятся в Израиле. Я не хочу никого обвинять, но эта гипотеза выглядит правдоподобно и совпадает с тем, что они наносили удар по сирийским ПВО», — заявил Надеждин.

К слову, все 13 беспилотников, которые попытались атаковать российские базы, были нейтрализованы.

Напомним, сирийские правительственные войска ведут наступление на террористов в пригороде Дамаска, боевики ИГ (запрещено в РФ) терпят поражение.

Ранее Израиль неоднократно предпринимал одиночные обстрелы военных целей на территории Сирии. Однако стоит заметить, что власти Израиля заявляют о том, что не стремятся вступать в конфликт с Дамаском.