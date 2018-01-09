18+
Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Новости Сирии
Минобороны РФ сделало заявление о передаче беспилотников в Сирии
Технологии
Вирус из Пхеньяна заставлял компьютеры добывать криптовалюту для КНДР
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Вирус из Пхеньяна заставлял компьютеры добывать криптовалюту для КНДР

    15:14  9 Января 2018  /обновлено: 15:14  09 Января 2018
    404

    Вирус из Пхеньяна заставлял компьютеры добывать криптовалюту для КНДР

    Сан-Франциско, 9 января. Группа киберэкспертов из Калифорнии объявила об обнаружении сложного вируса, который устанавливал на зараженные им компьютеры программу для майнинга криптовалют, существенно замедляя их быстродействие. 

    Полученная в результате такого вторжения криптовалюта Monero, утверждают эксперты IT-компании AlienVault, переводились на счет в Северной Корее.

    «Это установщик программного обеспечения для добычи криптовалюты Monero. Любая добытая валюта пересылается в Университет имени Ким Ир Сена в Пхеньяне в Северной Корее», — утверждают эксперты.

    В настоящее время сервер, с которого производилась рассылка данных, полностью недоступен, что может говорить о том, что он мог быть использован для маскировки источника вредоносного приложения. По мнению экспертов, хакеры КНДР регулярно пытаются получить доступ к кибервалютам или данным пользователей популярных криптовалютных платформ.

    Вирус из Пхеньяна заставлял компьютеры добывать криптовалюту для КНДР

    Автор: Валентин Меликов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Читайте также
    Эксклюзив Все
    Инфографика Все
      Главное Все

      Спортсмены из КНДР выступят на Олимпиаде в Южной Корее

      15:51 9 Января 2018 39
      Читать
      14:17
      Сегодня

      Путин ликвидировал в России «жилье эконом-класса»
      11:35
      Сегодня

      Песков: Оставшихся в Сирии сил РФ достаточно для отражения атак боевиков
      11:08
      Сегодня

      Санкционный маневр: Франция нашла «лазейку» для сотрудничества с Россией
      10:18
      Сегодня

      СМИ назвали причастную к атаке на базу «Хмеймим» группировку
      10:12
      Сегодня

      СМИ узнали о поставках российского газа в США

      Радикалы под крики «Смерть России!» нагадили в киевском офисе Российского центра науки и культуры

      20:42 8 Января 2018 5014

      Саакашвили пропал: его неделю не видели в палаточном лагере под Верховной Радой

      15:09 7 Января 2018
      5788

      Киев как провинция, убийство Ноздровской, «Аваков – собака, геть на гиляку!»

      11:37 4 Января 2018
      10944

      Неонацисты прошли по Киеву опять незамеченными для западных СМИ

      22:49 1 Января 2018
      10795

      Украинские водители: Нас достали дураки, дороги и вымогатели

      13:48 27 Декабря 2017
      11781
      Закрыть
      Читайте нас в Дзене
      Европа устала: эксперт отреагировал на «маневры» Франции в рамках антироссийских санкций

      Европа устала: эксперт отреагировал на «маневры» Франции в рамках антироссийских санкций

      12:15   9 Января 2018
      13232
      Песков прокомментировал начало прямого диалога Сеула и Пхеньяна

      Песков прокомментировал начало прямого диалога Сеула и Пхеньяна

      12:03   9 Января 2018
      448
      Песков: Предвыборный штаб Путина будет сформирован в ближайшее время

      Песков: Предвыборный штаб Путина будет сформирован в ближайшее время

      11:34   9 Января 2018
      137
      Сирия: САА сообщила о нанесении Израилем ударов под Дамаском

      Сирия: САА сообщила о нанесении Израилем ударов под Дамаском

      9:53   9 Января 2018
      9928