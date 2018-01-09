Вирус из Пхеньяна заставлял компьютеры добывать криптовалюту для КНДР

Сан-Франциско, 9 января. Группа киберэкспертов из Калифорнии объявила об обнаружении сложного вируса, который устанавливал на зараженные им компьютеры программу для майнинга криптовалют, существенно замедляя их быстродействие.

Полученная в результате такого вторжения криптовалюта Monero, утверждают эксперты IT-компании AlienVault, переводились на счет в Северной Корее.

«Это установщик программного обеспечения для добычи криптовалюты Monero. Любая добытая валюта пересылается в Университет имени Ким Ир Сена в Пхеньяне в Северной Корее», — утверждают эксперты.

В настоящее время сервер, с которого производилась рассылка данных, полностью недоступен, что может говорить о том, что он мог быть использован для маскировки источника вредоносного приложения. По мнению экспертов, хакеры КНДР регулярно пытаются получить доступ к кибервалютам или данным пользователей популярных криптовалютных платформ.