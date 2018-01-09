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Сирия и РФ спасли Рождество: митрополит из Хомса рассказал ФАН, как христианство устояло под напором боевиков
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    Сирия и РФ спасли Рождество: митрополит из Хомса рассказал ФАН, как христианство устояло под напором боевиков

    15:40  9 Января 2018  /обновлено: 15:40  09 Января 2018
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    Митрополит из Хомса рассказал ФАН, как христианство устояло под напором боевиков

    Православные жители России и Сирии недавно отпраздновали один из главных праздников — Рождество. В этот день съемочная команда Федерального агентства новостей (ФАН) посетила храм Сорока мучеников города Хомс, где поговорили с прихожанами и с настоятелем церкви — митрополитом Жауржиосом Абу Захемом.

    В период активной фазы сирийского конфликта храм находился под контролем боевиков, и прихожане были вынуждены покинуть район, некоторые из них бежали за границу — прежде всего, в Ливан. К счастью, храм пострадал не так сильно: боевиками были повреждены несколько старинных икон, зачем-то были сломаны древние часы на церкви, которые являются старейшими в Хомсе, также были разрушены некоторые христианские памятники на территории храма. Само здание при этом серьезно пострадало в ходе минометных обстрелов. Как рассказал митрополит, был полностью уничтожен второй этаж, который только недавно был восстановлен.

    «Мы как религиозная община серьезно пострадали в ходе конфликта. В частности, были разрушены многие наши храмы и церкви. И даже это здание, где мы сейчас находимся! Верхняя его часть была почти полностью уничтожена боевиками. Мы снова построили все сначала с помощью многих хороших людей, и теперь мы еще больше хотим остаться здесь», — поделился настоятель.

    Храм Сорока мучеников в Хомсе

    По его мнению, если бы исламисты, выступавшие против законной власти в Сирии, смогли захватить власть в стране, то, скорее всего, христианству в САР пришел бы конец. Еще в самом начале конфликта среди радикально настроенных слоев мусульманского населения республики, управляемых боевиками, активно распространялся лозунг «алавитов под нож, всех христиан — в Ливан». Эти слова, по рассказу нашего переводчика, даже транслировались по пятницам с минаретов мечетей. Митрополит же добавил, что различие религий не должно являться причиной для конфликта. Межконфессиональная рознь насаждается извне и затем используется внешними игроками как повод для реализации собственных геополитических притязаний.

    «Против нас был заговор! Соответственно, есть те, кто организовал его, и это, скорее всего, Соединенные Штаты и сионисты. Но мы верим, что скоро вернемся к нормальной цивилизованной жизни, у нас есть на это право. У нас богатейшая история, культура, искусство, музыка, архитектура. И мы не можем и не должны потерять это все. И сейчас я говорю не только от лица нашей православной церкви, но от лица всего сирийского народа. И спасибо вашему российскому народу за поддержку», — добавил митрополит.

    Рождественская служба в Хомсе

    Он подчеркнул, что ВКС РФ и другие наши силы наряду с правительственными войсками САР сыграли решающую роль в уничтожении терроризма с Сирии. Наши братские народы, связанные многими годами дружбы, объединились и доказали, что бог остается с ними:

    «Боевики, захватившие Хомс, считали, что мы кафиры, то есть неверные. Но это нас не волнует. Мы убеждены, что Бог с нами. Мы это подтвердили и тем, что нашей страной и православной Россией были достигнуты большие успехи в борьбе с терроризмом. Тут нужно особо подчеркнуть, что, по нашему мнению, Россия, ее вооруженные силы и Церковь сыграли большую роль в освобождении нашей страны от боевиков. Ваши бойцы воевали бок о бок с армией САР, чтобы подтвердить право всех сирийцев исповедовать свою религию», — заявил Жауржиос Абу Захем.

    Митрополит Жауржиос Абу Захем

    Настоятель храма также поздравил всех россиян и сирийцев с Рождеством, пожелав нашей стране всегда оставаться такой же сильной и продолжать стоять на своей позиции:

    «Как я раньше сказал, наша Церковь и российская Церковь имеют одну веру и одно мировоззрение. Я уверен, что Россия останется такой же великой державой, какой она всегда была. Русский народ верующий и трудолюбивый, и он всегда готов защищать жизнь и веру. Русские люди храбрые, и у них есть важные принципы добра и справедливости. Мы надеемся, что это поможет изменить мир в наш теперешний век, когда люди уходят от религии, особенно на Западе. Даже 70 лет атеизма на государственном уровне не смогли изменить глубокую веру русского народа», — отметил священник.

    Автор: Игорь Петрашевич Роман Мартынович специально для ФАН Хомс
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    #россия #сша #сирия #вкс рф #христианство #хомс #ливан #рождество #алавиты
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