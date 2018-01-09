ВКС РФ поддержали САА, освободившую стратегический город Аль-Шакусия в Хаме

Хама, 9 января. Правительственные войска Сирии освободили от террористов стратегически важный населенный пункт Аль-Шакусия.

По данным арабского информационного портала «Аль-Масдар» Сирийская арабская армия при воздушной поддержке российской авиации вплотную подошла к городу Аль-Шакусия в северо-восточной части провинции Хама. Населенный пункт был занят боевиками террористической группировки «Исламская партия Туркестана» (запрещена в России). Последнее время эта организация тесно сотрудничает с запрещенным в России террористическим формированием «Джебхат ан-Нусра1».

После кратковременных столкновений боевики не смогли противостоять армейцам и с потерями отступили из города. Отмечается, что Аль-Шакусия расположена в нескольких километрах к северо-востоку от ключевого населенного пункта Рахаджан, в направлении которого сейчас продолжится наступление САА.

Рахаджан находится на развязке сразу нескольких стратегических трасс и играет важную роль в освобождении провинции от террористов. Город с 2014 года находится под контролем исламистов «Джебхат ан-Нусры».

1 Организация запрещена на территории РФ.