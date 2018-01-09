Один из лидеров ХАМАС случайно выстрелил себе в голову

Каир, 9 января. Один из лидеров и основателей палестинского движения ХАМАС Имад аль-Алями случайно выстрелил себе в голову из личного оружия, в результате чего он получил тяжелое ранение и был госпитализирован, сообщает новостной портал Sama News.

По предварительной информации, несчастный случай произошел, когда 62-летний аль-Алями проверял оружие у себя дома в секторе Газа.

Как говорится в заявлении от имени пресс-секретаря движения Фаузи Бархума, «один из лидеров ХАМАС Имад аль-Алями был тяжело ранен в голову пулей, случайно выпущенной из личного оружия».

Врачи провели операцию, состояние пациента остается критическим.

Напомним, 2 января самолет израильских ВВС в ответ на ракетный обстрел территории Израиля атаковал принадлежащий движению ХАМАС объект на юге сектора Газа.









