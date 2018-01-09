Собчак рассказала, какую страну считает своей родиной

Москва, 9 января. В ходе новогоднего блиц-интервью подавшаяся в политику телеведущая Ксения Собчак, которую в прошлом году обвиняли в крайне непатриотичных и неуместных для кандидата в президенты высказываниях, заявила, что единственной своей родиной считает Россию.

В ходе блиц-интервью от канала RT Ксении припомнили ее старое заявление о том, что ее родина - «лошиный заповедник».

«Я много всего говорила в разных образах и предлагаю не путать то, что я говорю как Ксения Собчак и то, что я говорю как герой каких-то юмористических программ, — ответила телеведущая. — Для меня моя родина — это страна Россия, которую я очень люблю, в которой рождён мой сын. Это единственное место на планете, где я чувствую себя дома».

Также в блиц-интервью Собчак заявила, что больше всего гордится в прошедшем году тем, что объявила о выдвижении своей кандидатура на пост президента России.