Порошенко подписал закон об ускоренном запуске украинского вещания в Крыму и Донбассе

Киев, 9 января. Президент Украины Петр Порошенко подписал законопроект, который позволяет в ускоренном режиме запустить украинское теле- и радиовещание на неподконтрольной Киеву территории Донбасса и в Крыму. Об этом сообщает пресс-служба администрации президента.

Сам Порошенко в своем Facebook написал, что реализация этого закона позволит развернуть украинское вещание втрое быстрее. В настоящее время вся эта процедура занимает от девяти до двенадцати месяцев из-за необходимости координации радиочастот и предоставления лицензий.

«Уже в ближайшие месяцы новые украинские телеканалы и радиостанции начнут вещать на Крым, временно неподконтрольные Донецк и Луганск», — отметил глава государства.

По его словам, с начала войны в Донбассе было организовано вещание на 25 каналов и радиостанций, включая радиостанцию Армии FM, которую можно поймать на 17-ти частотах.