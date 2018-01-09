НАТО отреагировала на присутствие России в Средиземном море
Брюссель, 9 января. НАТО не видит угрозы в присутствии России в Средиземном море, заявил заместитель помощника генсека Североантлантического альянса по вопросам новых вызовов безопасности Джимми Шеа.
«Мы больше не можем говорить о «нашем пространстве», — констатировал Шеа.
Он подчеркнул, что Североантлантический альянс не видел российских кораблей в Средиземном море на протяжении долгого времени после распада СССР, пишет газета Politico.
«Но сегодня они вернулись, — констатировал представитель военно-политического блока, — и я не имею в виду, что мы там видим в России противника».
Напомним, ранее начальник Генерального штаба Вооруженных сил России генерал армии Валерий Герасимов отметил, российские корабли будут находиться в восточной части Средиземного моря и после антитеррористической завершения операции в Сирии.