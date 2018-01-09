Сирия: «Джебхат ан-Нусра» намерена использовать уголовников против САА в Идлибе

Идлиб, 9 января. Главари «Джебхат ан-Нусры»1 провели «выборочную» амнистию в тюрьмах провинции Идлиб.

Местные источники в провинции Идлиб сообщили, что по приказу главарей террористической группировки «Джебхат ан-Нусра» (запрещена в России) «Министерство юстиции Правительства спасения» (формирование, созданное для легализации террористических банд) объявило амнистию для части заключенных.

Источники отмечают, что под амнистию попали лишь те заключенные, которые готовы взять оружие и присоединиться к боевикам «Джебхат ан-Нусры», сопротивляющимся продвижению сирийской армии в провинции Идлиб. Среди них оказались уголовники, а также арестованные члены «спящих» ячеек «Исламского государства1» (запрещена в России террористическая организация).

В данный момент правительственные войска Сирии продвигаются к стратегически важной авиабазе Абу ад-Духур и находятся всего в трех километрах от этого объекта.

1 Организация запрещена на территории РФ.