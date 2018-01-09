Премьер Польши уволил глав МИД и минобороны

Варшава, 9 января. Глава министерства национальной обороны Польши Антони Мачеревич отправлен в отставку по распоряжению нового премьер-министра страны Матеуша Моравецкого.

Моравецкий также отправил в отставку и министра иностранных дел Витольда Ващиковского.

Как стало известно, решение польский премьер представил президенту страны Анджею Дуде в ходе торжественной церемонии в Варшаве. При этом самого Ващиковского на церемонии не было, передает РИА Новости.

Отметим, что перед новогодними праздниками в составе кабинета министров Польши произошли первые перестановки. Так, Иоанна Коптиньская заняла должность пресс-секретаря вместо Рафала Бохенека. Михал Дворчик сменил Беату Кемпу на посту шефа канцелярии премьера. Марек Сузский возглавил политический кабинет совета министров вместо Эльжбеты Витек.

Напомним, в декабре Моравецкий заявлял, что российский проект «Северный поток — 2» может привести к фатальным последствиям для Украины.