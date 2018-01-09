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Премьер Польши уволил глав МИД и минобороны
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    Премьер Польши уволил глав МИД и минобороны

    14:37  9 Января 2018  /обновлено: 14:37  09 Января 2018
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    Антони Мачеревич

    Варшава, 9 января. Глава министерства национальной обороны Польши Антони Мачеревич отправлен в отставку по распоряжению нового премьер-министра страны Матеуша Моравецкого.

    Моравецкий также отправил в отставку и министра иностранных дел Витольда Ващиковского.

    Как стало известно, решение польский премьер представил президенту страны Анджею Дуде в ходе торжественной церемонии в Варшаве. При этом самого Ващиковского на церемонии не было, передает РИА Новости.

    Матеуш Моравецкий

    Отметим, что перед новогодними праздниками в составе кабинета министров Польши произошли первые перестановки. Так, Иоанна Коптиньская заняла должность пресс-секретаря вместо Рафала Бохенека. Михал Дворчик сменил Беату Кемпу на посту шефа канцелярии премьера. Марек Сузский возглавил политический кабинет совета министров вместо Эльжбеты Витек.

    Напомним, в декабре Моравецкий заявлял, что российский проект «Северный поток — 2» может привести к фатальным последствиям для Украины.

     

    Автор: Тимур Румянцев
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