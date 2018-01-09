Электромотоцикл и много зелени: ноу-хау из разных регионов России представили в Москве. ФАН-ТВ

Огромная выставка «Территория, экология, медицина, образование и экономика будущего» прошла в Международном выставочном центре «Крокус-Экспо». На экспозиции было представлено более 80-ти отечественных научно-технических разработок со всех концов страны. С новинками знакомилась съемочная группа ФАН-ТВ.

Выставка, посвященная новейшим разработкам российских инженеров, была организована в рамках Форума ОНФ «Россия, устремленная в будущее». Один из тех, кто привез сюда свою технологическую новинку, – Григорий Шклярик, коммерческий директор компании «Делькан». Он рассказал репортеру ФАН-ТВ:

– Мы представляем компактную водоочистную установку контейнерного типа, которая может осуществлять водозаборы из открытых источников, рек, озер, а также из скважин, чтобы обеспечить питьевой водой регионы, труднодоступные территории, малые населенные пункты. В нашей установке использованы российские комплектующие, все схемы и узлы. Мы настроены заменить какие-либо импортные аналоги, поскольку она (установка – прим. ред.) экономичнее. Выход готовой, чистой питьевой воды получается в районе пяти рублей за кубометр. То есть, в Швейцарии таких возможностей нет.

– Это своего рода стартап?

– Это стартап, установка еще не внедрена. Были проведены испытания на опытном образце, и они показали, что вода удовлетворяет всем требованиям качества. Мы пока не знаем четкую себестоимость до конца, но, я думаю, в любом случае, наш проект будет дешевле, чем зарубежный аналог.

Россия должна идти в ногу со временем, внедрять высокие технологии в экономику, развивать гибкую политическую систему и повышать производительность труда. Такую задачу перед страной поставил президент России, лидер Общероссийского народного фронта Владимир Путин. Перспективные модели и опытные образцы, представленные на выставке, помогают понять, что ждет страну в недалеком будущем.

Иван Митрофанов, руководитель проектов «Высшая школа урбанистики» НИУ «Высшая школа экономики», показал ФАН-ТВ свое ноу-хау:

– Мы с коллегами произвели прототип озеленения городских пространств. Если мы, скажем, замостим автобусную остановку нашими кирпичиками, в которых живет мох, то мы сможем подзаряжать, допустим, мобильный телефон.

– Как это возможно?

– Это возможно следующим образом: в наших контейнерах живет некая симбиотическая бактерия, которая вырабатывает электричество. А мы это электричество можем уловить и использовать в наших определенных нуждах. Мы можем вывести это в USB-розеточку, и можно будет подойти, воткнуть свой провод и подзарядиться.

Андрей Иванов, генеральный директор компании «Рич», тоже задумывается об улучшении окружающей среды, но подходит к этой теме с другой стороны:

– Специально в Год экологии мы разработали устройство для приема использованной тары у населения. В этом устройстве существует наша запатентованная разработка, которая прессует тару, тем самым снижая издержки по перевозке.

– То есть, эти устройства должны где-то стоять в общественных местах?

– Да, конечно. На стоянках гипермаркетов, в самих гипермаркетах, ЖКХ, ТСЖ – везде, куда проходят люди, там они и устанавливаются… Кидаем бутылку, нажимаем…

– Окно закрылось, и пошла работа, – корреспондент ФАН-ТВ принимает участие в процессе.

– Бутылка, которую только что положили, спрессовалась.

– Что будет с ней дальше?

– Далее она идет в переработку. Получается, что из нее можно производить конечный продукт, например, какие-нибудь песчано-полимерные плитки или просто гранулы, что тоже является продуктом для дальнейшего производства каких-то изделий, тех же самых бутылок.

Новые технологии, которые успешны сегодня и обещают стать нормой завтра, демонстрирует IT-компании из города Кореновска Краснодарского края. На стенде – совместный проект с московскими партнерами: электромотоцикл российского производства. О нем и его составляющих с гордостью рассказывает руководитель компании «Амулет», сопредседатель регионального штаба ОНФ в Краснодарском крае Даниэль Башмаков:

– Это российские контроллеры, российские электробатареи, которых пока сейчас нет у нас в стране, и которые очень требуются. Одно из применений – это электромотоцикл, который мы здесь демонстрируем.

– В чем уникальность этой машины?

– Мы скромно говорим, что это первый российский электромотоцикл. И мотоцикл, который превосходит зарубежные мотоциклы – такие, как КТМ, Free-right, Baltmotors – по параметрам, но по цене где-то получается в два раза дешевле. Мы как раз хотим, скажем, обратить внимание на то, что нам надо более активно внедрять электротранспорт и инфраструктуру электротранспорта у нас в стране. Мы, к сожалению, отстаем, но, я думаю, общими усилиями мы еще сможем догнать и перегнать Китай и Америку.

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