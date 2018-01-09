18+
Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Новости Сирии
Минобороны РФ сделало заявление о передаче беспилотников в Сирии
Технологии
Электромотоцикл и много зелени: ноу-хау из разных регионов России представили в Москве. ФАН-ТВ
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Электромотоцикл и много зелени: ноу-хау из разных регионов России представили в Москве. ФАН-ТВ

    14:30  9 Января 2018
    344

    Огромная выставка «Территория, экология, медицина, образование и экономика будущего» прошла в Международном выставочном центре «Крокус-Экспо». На экспозиции было представлено более 80-ти отечественных научно-технических разработок со всех концов страны. С новинками знакомилась съемочная группа ФАН-ТВ.

    Выставка, посвященная новейшим разработкам российских инженеров, была организована в рамках Форума ОНФ «Россия, устремленная в будущее». Один из тех, кто привез сюда свою технологическую новинку, – Григорий Шклярик, коммерческий директор компании «Делькан». Он рассказал репортеру ФАН-ТВ:

    – Мы представляем компактную водоочистную установку контейнерного типа, которая может осуществлять водозаборы из открытых источников, рек, озер, а также из скважин, чтобы обеспечить питьевой водой регионы, труднодоступные территории, малые населенные пункты. В нашей установке использованы российские комплектующие, все схемы и узлы. Мы настроены заменить какие-либо импортные аналоги, поскольку она (установка – прим. ред.) экономичнее. Выход готовой, чистой питьевой воды получается в районе пяти рублей за кубометр. То есть, в Швейцарии таких возможностей нет.

    Электромотоцикл и много зелени: ноу-хау из разных регионов России представили в Москве. ФАН-ТВ

    – Это своего рода стартап?

    – Это стартап, установка еще не внедрена. Были проведены испытания на опытном образце, и они показали, что вода удовлетворяет всем требованиям качества. Мы пока не знаем четкую себестоимость до конца, но, я думаю, в любом случае, наш проект будет дешевле, чем зарубежный аналог. 

    Россия должна идти в ногу со временем, внедрять высокие технологии в экономику, развивать гибкую политическую систему и повышать производительность труда. Такую задачу перед страной поставил президент России, лидер Общероссийского народного фронта Владимир Путин. Перспективные модели и опытные образцы, представленные на выставке, помогают понять, что ждет страну в недалеком будущем.  

    Электромотоцикл и много зелени: ноу-хау из разных регионов России представили в Москве. ФАН-ТВ

    Иван Митрофанов, руководитель проектов «Высшая школа урбанистики» НИУ «Высшая школа экономики», показал ФАН-ТВ свое ноу-хау:

    – Мы с коллегами произвели прототип озеленения городских пространств. Если мы, скажем, замостим автобусную остановку нашими кирпичиками, в которых живет мох, то мы сможем подзаряжать, допустим, мобильный телефон.

    – Как это возможно?

    Электромотоцикл и много зелени: ноу-хау из разных регионов России представили в Москве. ФАН-ТВ

    – Это возможно следующим образом: в наших контейнерах живет некая симбиотическая бактерия, которая вырабатывает электричество. А мы это электричество можем уловить и использовать в наших определенных нуждах. Мы можем вывести это в USB-розеточку, и можно будет подойти, воткнуть свой провод и подзарядиться.

    Андрей Иванов, генеральный директор компании «Рич», тоже задумывается об улучшении окружающей среды, но подходит к этой теме с другой стороны:

    – Специально в Год экологии мы разработали устройство для приема использованной тары у населения. В этом устройстве существует наша запатентованная разработка, которая прессует тару, тем самым снижая издержки по перевозке.

    Электромотоцикл и много зелени: ноу-хау из разных регионов России представили в Москве. ФАН-ТВ

    – То есть, эти устройства должны где-то стоять в общественных местах?

    – Да, конечно. На стоянках гипермаркетов, в самих гипермаркетах, ЖКХ, ТСЖ – везде, куда проходят люди, там они и устанавливаются… Кидаем бутылку, нажимаем…

    – Окно закрылось, и пошла работа, – корреспондент ФАН-ТВ принимает участие в процессе.

    – Бутылка, которую только что положили, спрессовалась.

    – Что будет с ней дальше?

    – Далее она идет в переработку. Получается, что из нее можно производить конечный продукт, например, какие-нибудь песчано-полимерные плитки или просто гранулы, что тоже является продуктом для дальнейшего производства каких-то изделий, тех же самых бутылок.   

    Новые технологии, которые успешны сегодня и обещают стать нормой завтра, демонстрирует IT-компании из города Кореновска Краснодарского края. На стенде – совместный проект с московскими партнерами: электромотоцикл российского производства. О нем и его составляющих с гордостью рассказывает руководитель компании «Амулет», сопредседатель регионального штаба ОНФ в Краснодарском крае Даниэль Башмаков:

    Электромотоцикл и много зелени: ноу-хау из разных регионов России представили в Москве. ФАН-ТВ

    – Это российские контроллеры, российские электробатареи, которых пока сейчас нет у нас в стране, и которые очень требуются. Одно из применений – это электромотоцикл, который мы здесь демонстрируем.

    – В чем уникальность этой машины?

    – Мы скромно говорим, что это первый российский электромотоцикл. И мотоцикл, который превосходит зарубежные мотоциклы – такие, как КТМ, Free-right, Baltmotors – по параметрам, но по цене где-то получается в два раза дешевле. Мы как раз хотим, скажем, обратить внимание на то, что нам надо более активно внедрять электротранспорт и инфраструктуру электротранспорта у нас в стране. Мы, к сожалению, отстаем, но, я думаю, общими усилиями мы еще сможем догнать и перегнать Китай и Америку.

    Смотрите также: «Образ будущего страны» представили на суд Путина участники конкурса «Молодежка ОНФ». ФАН-ТВ

    Все видеосюжеты ФАН-ТВ смотрите здесь.

    Автор: Анастасия Алексеева; Борис Гришин
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #путин #россия #москва
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Читайте также
    Эксклюзив Все
    Инфографика Все
      Главное Все

      Спортсмены из КНДР выступят на Олимпиаде в Южной Корее

      15:51 9 Января 2018 39
      Читать
      14:17
      Сегодня

      Путин ликвидировал в России «жилье эконом-класса»
      11:35
      Сегодня

      Песков: Оставшихся в Сирии сил РФ достаточно для отражения атак боевиков
      11:08
      Сегодня

      Санкционный маневр: Франция нашла «лазейку» для сотрудничества с Россией
      10:18
      Сегодня

      СМИ назвали причастную к атаке на базу «Хмеймим» группировку
      10:12
      Сегодня

      СМИ узнали о поставках российского газа в США

      Радикалы под крики «Смерть России!» нагадили в киевском офисе Российского центра науки и культуры

      20:42 8 Января 2018 5014

      Саакашвили пропал: его неделю не видели в палаточном лагере под Верховной Радой

      15:09 7 Января 2018
      5788

      Киев как провинция, убийство Ноздровской, «Аваков – собака, геть на гиляку!»

      11:37 4 Января 2018
      10944

      Неонацисты прошли по Киеву опять незамеченными для западных СМИ

      22:49 1 Января 2018
      10795

      Украинские водители: Нас достали дураки, дороги и вымогатели

      13:48 27 Декабря 2017
      11781
      Закрыть
      Читайте нас в Дзене
      Европа устала: эксперт отреагировал на «маневры» Франции в рамках антироссийских санкций

      Европа устала: эксперт отреагировал на «маневры» Франции в рамках антироссийских санкций

      12:15   9 Января 2018
      13232
      Песков прокомментировал начало прямого диалога Сеула и Пхеньяна

      Песков прокомментировал начало прямого диалога Сеула и Пхеньяна

      12:03   9 Января 2018
      448
      Песков: Предвыборный штаб Путина будет сформирован в ближайшее время

      Песков: Предвыборный штаб Путина будет сформирован в ближайшее время

      11:34   9 Января 2018
      137
      Сирия: САА сообщила о нанесении Израилем ударов под Дамаском

      Сирия: САА сообщила о нанесении Израилем ударов под Дамаском

      9:53   9 Января 2018
      9928