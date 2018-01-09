«Арсенал» планирует взять Чепчугова на замену Габулову

Тула, 9 января. Тульский «Арсенал» может пригласить на замену покинувшему команду вратарю Владимиру Габулову экс-голкипера ЦСКА Сергея Чепчугова, ныне играющего в Красноярске.

Как стало известно Федеральному агентству новостей, в «Арсенале» вратаря «Енисея» видят достойной заменой перешедшему в «Брюгге» Владимиру Габулову. Отмечается, что 32-летний Чепчугов хорошо знаком тренеру вратарей «Арсенала» Вячеславу Чанову, ранее работавшему в ЦСКА. Напомним, в составе армейцев голкипер оказался в конце 2009 года. Чепчугов оставался одним из главных сменщиков основного вратаря ЦСКА Игоря Акинфеева вплоть до 2017 года, когда покинул ЦСКА.

В этом сезоне Чепчугов провел 8 матчей за «Енисей», пропустив в них 7 голов при 3 «сухих» поединках.

Напомним, ранее стало известно, что известный российский голкипер, бывший вратарь «Динамо» и ЦСКА Владимир Габулов сменил Тулу на Брюгге. По информации ФАН, зарплата вратаря в Бельгии будет в 2,5 раза меньше той, которая была у него в «Арсенале».