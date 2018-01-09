Военные под Ростовом навели переправу через реку для ликвидации крупной коммунальной аварии

Ростов-на-Дону, 9 января. Командование Южного военного округа направило военных инженеров на помощь жителям поселка Заречный.

Командование ЮВО откликнулось на просьбу руководства Ростовской области и направило инженерные подразделения для оказания помощи в ликвидации крупной коммунальной аварии. 6 января из-за прорыва водовода произошла авария в поселке Заречном, расположенном около Белой Калитвы.

Отмечается, что бойцы понтонно-переправочного взвода инженерной бригады ЮВО оперативно прибыли в указанный квадрат и выполнили задачи по наведению переправы через реку Северский Донец. Паром обеспечил защиту трубопровода протяженностью около 300 метров от провисания. Длина паромной переправы, возведенной военнослужащими, составила более 60 метров.

В операции были задействованы порядка 50 военнослужащих, 20 единиц специальной техники, включая экскаватор, плавсредства и плавающих транспортер.