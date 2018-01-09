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Новости Сирии
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Украина
Украинские радикалы готовят новые масштабные акции против УПЦ Московского патриархата
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    Украинские радикалы готовят новые масштабные акции против УПЦ Московского патриархата

    14:28  9 Января 2018  /обновлено: 14:28  09 Января 2018
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    Украинские радикалы готовят новые масштабные акции против УПЦ Московского патриархата

    Киев, 9 января. Украинская радикальная националистическая организация «С14» заявила, что собирается продолжить акции против Украинской православной церкви Московского патриархата.

    Как сообщил украинским СМИ координатор организации Маркиян Яциняк, следующие акции будут более продолжительными и масштабными: радикалы собираются устроить беспорядки не только у Киево-Печерской лавры, но и на других объектах.

    Напомним, накануне украинские радикалы заблокировали въезд в пещеры Киево-Печерской лавры и перекрыли шлагбаум. В организации заявили, что «акция направлена против ФСБ». Радикалы обвиняют Лавру в том, что она якобы является «штабом, распространяющим идеи русского мира», и требуют сделать святыню украинской.

    Украинские радикалы готовят новые масштабные акции против УПЦ Московского патриархата

    В свою очередь сотрудники Лавры сообщили, что радикалы стремятся дискредитировать и спровоцировать Украинскую православную церковь Московского патриархата (УПЦ МП).

    В настоящее время на Украине действует несколько церквей. Кроме УПЦ МП, это непризнанные УПЦ Киевского патриархата и Украинская автокефальная православная церковь, а также Украинская греко-католическая церковь.

    Автор: Алексей Громов
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    #украина #киево-печерская лавра
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