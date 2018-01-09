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Щелчок по носу АНБ: эксперт рассказал о преимуществах Astra Linux для Минобороны РФ
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    Щелчок по носу АНБ: эксперт рассказал о преимуществах Astra Linux для Минобороны РФ

    14:20  9 Января 2018  /обновлено: 14:20  09 Января 2018
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    Операционная система

    Все служебные компьютеры министерства обороны России будут переведены с операционной системы Microsoft на отечественную Astra Linux. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на источник в военном ведомстве.

    Такое решение — реальный шаг в правильном направлении, который позволит щелкнуть по носу АНБ (агентство национальной безопасности США), заявил корреспонденту Федерального агентства новостей эксперт в области информационной безопасности Александр Власов.

    Отметим, операционная система Astra Linux уже прошла сертифицикацию некоторыми государственными органами и в настоящее время начинает внедряться в структуру военного ведомства Российской Федерации. При этом, как считает эксперт по кибербезопасности, пробить защиту этой ОС будет весьма сложно.

    Коллегия Минобороны РФ

    «Это решение обсуждается с 2000 года, как минимум. Загвоздка состояла в том, что долгое время наши программисты не могли разработать продукт, который бы снизил зависимость от операционных систем и прикладных программ компании Microsoft. Наших военных не устраивал предлагаемый уровень защиты. Но теперь наши инженеры создали ОС, которая позволяет обеспечить необходимый уровень кибербезопасности. А Linux — это открытая операционная система, на ядре которой можно разрабатывать любые, даже самые защищенные ОС. Ее защиту будет очень трудно пробить извне», — поясняет ситуацию Власов.

    Кроме того, отечественная операционная система, по словам собеседника ФАН, будет защищена от предустановленных в ее ядро программ-шпионов, позволяющих американским спецслужбам буквально следить за каждым устройством на планете.

    Щелчок по носу АНБ: эксперт рассказал о преимуществах Astra Linux для Минобороны РФ

    «Если резюмировать, то перевод нашего Минбороны на Linux — это движение в правильном направлении, особенно с учетом многих скандалов последних двух лет, когда спецслужбы США требуют безусловного доступа к информации через «заднее крыльцо», через «черную калитку». Они требуют этого от всех производителей программного обеспечения для Windows. Более того, перевод — это также реальное импортозамещение, и очень большой шаг к повышению уровня национальной безопасности. Это щелчок по носу АНБ», — заключил консультант.

    Напомним, представители Минобороны РФ не доверяют американской компании Microsoft. Это программное обеспечение слишком уязвимо. В начале года в процессорах обнаружили множество системных ошибок, позволяющих злоумышленникам использовать устройства для взлома и нанесения огромного ущерба экономике страны. Новое ПО также загрузят в планшеты и смартфоны сотрудников Минобороны. На Astra Linux уже базируется система НЦУО.

    Автор: Сергей Чемеков
    © 2017 Федеральное агентство новостей
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    #россия #минобороны #сша #windows #linux #операционная система
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