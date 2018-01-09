Правила — для всех: в Госдуме отреагировали на дебош жены Аршавина в самолете
Депутат Госдумы Александр Сидякин, обсуждая в студии программы «Время покажет» на Первом канале инцидент с женой футболиста Андрея Аршавина, которую вместе с детьми сняли с рейса Москва — Алма-Ата из-за нарушения правил безопасности полета, отметил, что «Аэрофлот» всегда очень трепетно относится к своим пассажирам. При этом поведение Алисы Аршавиной он назвал дебошем.
«Я часто летаю «Аэрофлотом» по стране и знаю, что бортпроводники несколько раз предупреждают, если что-то не так, и только потом идут с жалобой к командиру воздушного судна, что отличает «Аэрофлот» от других компаний, иностранных, в том числе. Они там сразу готовы ссаживать», — отметил парламентарий.
Что касается Алисы Аршавиной, то Александр Сидякин отметил, что поведение жены футболиста не может быть расценено как «соответствующее закону».
«Напомню, мы приняли ряд изменений в законодательство по авиадебоширам. Появились «черные списки» пассажиров. Те, кто нарушили правила авиационной безопасности и правила перевозки пассажиров в воздушном судне, являются авиадебоширами, и авиакомпании имеют право принимать в отношении них достаточно жесткие меры — вплоть до отказа в перевозке. Есть правило — во время взлета и посадки находиться в кресле пристегнутым. Любой должен подчиняться этому правилу. Правила — для всех. Да, с детьми неудобно, кто-то хочет в туалет, кто-то хочет походить. Но есть правила, которым надо следовать. Хочется себя более свободной чувствовать, езжай на поезде. До Алма-Аты поезда ходят», — сказал депутат Госдумы.