Правила — для всех: в Госдуме отреагировали на дебош жены Аршавина в самолете

Депутат Госдумы Александр Сидякин, обсуждая в студии программы «Время покажет» на Первом канале инцидент с женой футболиста Андрея Аршавина, которую вместе с детьми сняли с рейса Москва — Алма-Ата из-за нарушения правил безопасности полета, отметил, что «Аэрофлот» всегда очень трепетно относится к своим пассажирам. При этом поведение Алисы Аршавиной он назвал дебошем.

«Я часто летаю «Аэрофлотом» по стране и знаю, что бортпроводники несколько раз предупреждают, если что-то не так, и только потом идут с жалобой к командиру воздушного судна, что отличает «Аэрофлот» от других компаний, иностранных, в том числе. Они там сразу готовы ссаживать», — отметил парламентарий.

Что касается Алисы Аршавиной, то Александр Сидякин отметил, что поведение жены футболиста не может быть расценено как «соответствующее закону».