Бывший зять Юлии Тимошенко скончался в Чехии

Москва, 9 января. В Праге утром 8 января скоропостижно скончался 49-летний британский рок-музыкант Шон Карр, который являлся бывшим мужем дочери экс-премьера Украины Юлии Тимошенко Евгении. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на странице группы Death Valley Screamers (DVS) в социальной сети Facebook.

Свадьба Карра и Тимошенко состоялась в 2005 году. Тогда музыкант женился во второй раз. После переезда на Украину он основал украинско-британскую рок-группу DVS, которая дает концерты по сей день. Супруги Карр развелись в 2012 году. В 2013 году британец женился в третий раз, сообщает издание «Свободная пресса».

Напомним, несколько дней назад в Париже на 80-м году жизни скончался российский художник, представитель так называемого неофициального искусства Владимир Янкилевский.