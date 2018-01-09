Ядерное оружие в мире

Какие страны владеют технологией создания ядерного оружия, и как осуществляется контроль над его распространением. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

Ядерное оружие — весь ядерный арсенал, его аппаратное управление и транспортировочные средства. Стоит обратить внимание, что ядерное вооружение относится к классу оружия массового поражения. Принцип действия его основывается на применении свойств ядерного энергии, она высвобождается из-за термоядерных или ядерных реакций.

Существующее на планете ядерное оружие делится на два вида: атомное (взрывное устройство однофазного типа) и термоядерное (взрывное устройство двухфазного типа). Заметим, что пропорциональный состав реакций определяет тип термоядерного оружия.

Ядерный клуб

Группа государств, которые владеют на сегодняшний день ядерным оружием, условно обозначаются «Ядерным клубом». В этот список входят Соединенные Штаты, Россия (наследница Советского Союза), Великобритания, Франция и Китай. Кроме того, нелегитимными участниками этого клуба являются Индия, Северная Корея и Пакистан.

По некоторой информации, ядерным оружием обладает Израиль. Однако официальных данных об этом нет.

Нужно отметить, что многие государства имели в своем распоряжении ядерные программы. От них впоследствии отказались или, наоборот, продолжили работу над ними. При этом точное количество ядерного оружия в мире назвать нельзя. По приблизительным подсчетам, это порядка 20 тысяч 500 ядерных боеголовок.

Контроль за вооружением

Надо понимать, что ядерное оружие — это один из самых страшных способов уничтожения экономики и населения страны. Оно уничтожает все на своем пути.

Поэтому, осознавая смертельную опасность ядерного оружия, руководители многих государств (особенно лидеры «Ядерного клуба») принимают различные меры для снижения количества опасного вооружения и заключают договора о его неприменении. Так, Российская Федерация и Соединенные Штаты добровольно снизили количество ядерного оружия.

Кроме того, Украина, которая когда-то была третьей страной в мире по его количеству, добровольно отказалась от вооружения в обмен на гарантию неприкосновенности. Правда, в 2014 году Киев выразил желание покинуть Договор о нераспространении вооружения и создать собственный ядерный потенциал. В то же время ЮАР разработала и добровольно отказалась от оружия в рамках признания страны полностью мирной.

Тем государствам, которые до сих пор продолжают разрабатывать ядерное оружие, «Большая пятерка» предлагает разные варианты приостановки данного процесса: начиная от переговоров и заканчивая экономическими санкциями.