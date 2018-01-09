Суд в Голландии защитил права России на бренд «Столичная»

Амстердам, 9 января. Суд в Голландии поддержал Россию в споре с компанией Spirits International и признал российское государство обладателем прав на бренд водки «Столичная», известной на Западе как «Stoli». Принадлежащую эмигранту из России Юрию Шефлеру компанию обязали прекратить продажи «Столичной».

В ходе слушаний в суде было принято решение о том, что Spirits International (SPI) не обладает правами на использование российского бренда. Данное решение действует только в пределах Голландии, однако Россия продолжает вести судебные споры с SPI Group еще в 13 странах Евросоюза, США и Австралии, сообщает Reuters.

Юрий Шефлер сумел приобрести права на «Столичную» и еще 42 различных бренда российской водки за 300 тысяч долларов во время приватизационного хаоса 1990-х годов и «вывез» эти бренды с собой в эмиграцию. Российский Союзплодимпорт ведет последовательную кампанию за возвращение прав на российские бренды водки с 2001 года, и уже добился положительного решения в Бельгии и Люксембурге.