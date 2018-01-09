Они его потеряли: ракета Илона Маска не смогла вывести на орбиту спутник Zuma

Связь с американским спутником Zuma, который был запущен в воскресенье с помощью ракеты Falcon 9 компании SpaceX Илона Маска, потеряна.

Вначале об этом сообщили американские СМИ и информационные агентства со ссылкой на свои источники в военном ведомстве, а впоследствии данная информация была подтверждена стратегическим командованием вооруженных сил США, которые признали, что не наблюдают спутник на заданной орбите.

Наиболее вероятным вариантом является падение второй ступени ракеты Falcon 9 в океан, вместе с не отделившимся от нее космическим аппаратом.

Космический мусор

«Нам нечего добавить в каталог спутников на данный момент», — прокомментировал ситуацию с Zuma пресс-секретарь стратегического командования ВС США (StratCom) Брук Деволт, констатируя текущее состояние итогов запуска. StratCom ведет наблюдение за более чем 23 тысячами объектов в околоземном пространстве, включая действующие и неработающие спутники и их обломки, и именно в его обязанности входит поиск «потерявшихся» аппаратов, с которыми утрачена связь.

Сообщение StratCom — фактически приговор для Zuma, так как оно означает, что спутник не просто не вышел на связь после запуска, но и не попал на расчетную орбиту, по неизвестным причинам не сумев отделиться от второй ступени ракеты-носителя Falcon 9.

Запуск Zuma осуществлялся в теперь уже штатном исполнении SpaceX, с возвратом первой ступени ракеты на посадочную площадку LZ-1, расположенную на мысе Канаверал. Полетное задание второй ступени, как и функции и расчетная орбита самого аппарата, не оглашались — запуск Zuma производился в условиях строжайшей секретности. Более того, было даже неизвестно конкретное правительственное ведомство США, в интересах которого осуществлялся запуск.

По тем же причинам повышенной секретности пока что неясен и механизм произошедшей аварии. Со стороны представителя SpaceX Джеймса Глисона прозвучало заявление о том, что Falcon 9 «формально» выполнил свою задачу. Однако позже в сообщении информационного агентства Bloomberg, со ссылкой на три источника, знакомых с ситуацией, было объявлено, что спутник не вышел на орбиту именно из-за сбоя в работе ускорителя второй ступени Falcon 9.

SpaceX — под ударом?

Надо сказать, что в версии Bloomberg и с учетом последних сообщений StratCom, с точки зрения механики вывода космических аппаратов на околоземную орбиту, — больше смысла. Обычно вторая (последняя) ступень любой ракеты-носителя, выводящей космические аппараты на низкую околоземную орбиту (НОО), также достигает первой космической скорости, за исключением редких случаев, когда довывод спутника на НОО осуществляется за счет дополнительного разгонного блока или собственных двигателей космического аппарата.

При такой общепринятой схеме выведения последняя ступень ракеты-носителя попадает на орбиту, хотя и находится там достаточно недолго, испытывая быстрое торможение за счет остатков атмосферы Земли. В силу этого, опубликованное сообщение StratCom ставит крест на версии «формально вывели», которую озвучили представители SpaceX, так как на орбите нет ни самого аппарата Zuma, ни второй ступени Falcon 9.

Судя по всему, сконструированный военно-промышленной корпорацией Northrop Grumman секретный спутник просто не смог отделиться от второй ступени ракеты Falcon 9, а сама вторая ступень так и не вышла на низкую околоземную орбиту, пролетев по баллистической траектории и упав в океан вместе с космическим аппаратом.

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Пока что SpaceX старается всячески замять инцидент с Zuma, пытаясь представить его как проблему самого аппарата. В компании Маска заявили, что по факту произошедшего начато расследование, однако на данный момент нет каких-либо указаний на «саботаж» или другие неисправности либо «помехи».

Реакция SpaceX на неудачу понятна и прогнозируема — в ближайшее время Маску надо срочно выводить свою компанию из убыточной «красной зоны». И, как ни печально, это нельзя сделать пиар-запусками Falcon Heavy с красным родстером «Тесла» в сторону Марса, но надо обеспечивать безотказной работой основной «рабочей лошадки» SpaceX — ракеты Falcon 9.

И, конечно же, в такой непростой ситуации любые неисправности в «девятке» грозят сорвать и без того напряженный график запусков, запланированный на 2018 год.

Запуск каждую неделю — уже фантастика

Прошлые расчеты компании Маска, заложенные в бизнес-планы SpaceX еще в начале «триумфального» 2016 года, в ходе которого была обеспечена частичная многоразовость ракеты-носителя Falcon 9, подразумевали 44 запуска в 2018 году. На 2019 год планы были и того амбициознее — выйти на запуск ракеты каждую неделю, проведя за год по совокупности 52 запуска.

Такой напряженный план должен был обеспечиваться не только работой с рынком космических запусков, но и собственным мегапроектом SpaceX, связанным с запуском целого «роя» низкоорбитальных спутников, требуемых для реализации нового проекта компании Маска — предоставления услуг глобального спутникового интернета.

Начиная с 2020 года, главным доходом компании планировалось сделать отнюдь не запуски ракет-носителей, но доход от услуг связи и глобального интернета. Надо сказать, стойкое впечатление мегаломании возникало не только от графика запусков SpaceX, но и при анализе проекта этого спутникового интернета — как показывали элементарные расчеты, реализация такого проекта потребовала бы вывода 6–12 тысяч короткоживущих космических аппаратов. Это не только находится за пределами индустрии вывода грузов на околоземную орбиту, но и неподъемно с точки зрения отрасли производства самих спутников, остающейся во многом уникальной, единичной и «отверточной» сборкой.

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В прошлый раз с такой переоценкой сил столкнулся другой коммерчески малоуспешный американский проект — закрытая в 2011 году из-за непомерной дороговизны программа Space Shuttle. Блестящий видимый успех NASA с программой «космического челнока» скрывал катастрофическую перегрузку рядовых исполнителей.

Так, в мемуарах астронавта Майка Маллейна рассказывается о целых коллективах, которые в середине 1980-х годов перерабатывали месяцами и даже годами без единого выходного, о рабочих, которых выдергивали вечером из дома по срочному вызову, и они работали без сна или даже в пьяном виде. Документооборот NASA был переполнен требованиями «Мне нужны люди! Запасные части! Оборудование!», которые оставались без ответа, потому что не на что было приобрести требуемое.



В 2015 и 2016 годах SpaceX не смогла выйти на 10 пусков в год. В 2017 году компания Маска смогла запустить 18 ракет, хотя начальный план подразумевал 27 пусков. А в январе 2017 года президент SpaceX Гвин Шотвелл выражала нешуточную надежду выйти аж на «минимум 20 пусков в год».

В случае если SpaceX продолжит строить несбыточные планы, он вполне может попасть в уже известную ловушку «сверхэффективности» Space Shuttle, в которую угодила NASA тридцать лет тому назад. Судя по всему, неудачный запуск Zuma и попытки менеджеров компании Маска скрыть собственные ошибки — лишнее тому подтверждение.