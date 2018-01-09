Клинцевич объяснил атаку военных баз РФ в Сирии местью США за успехи российских ВКС

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич объяснил атаку военных баз РФ в Сирии с помощью дронов местью США за успехи российских ВКС в борьбе с террористами, соответствующее заявление прозвучало в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия».

«Это была акция возмездия за все то, что ВКС РФ сделали в борьбе с так называемым «Исламским государством»1 (запрещено в РФ). За то, что мы получили эту победу», — заявил парламентарий.

Он также обратил внимание присутствующих в студии экспертов и телезрителей на то, что сами боевики без посторонней помощи не смогли бы координировать полет сразу нескольких беспилотников.

«Они управлялись системой управления, которая позволяла ими управлять за сто километров. А это уже не детские игрушки, купленные где-то там в переходе. Такую штуку нельзя купить в интернете. <…> Это очень грязная, откровенно пренебрежительная и, с точки зрения профессионалов, беспринципная система американских спецслужб», — заключил парламентарий.

Кроме того, по информации Клинцевича, первоначально дронов было не 13, а 16, но три из них по каким-то причинам не долетели.

1 Организация запрещена на территории РФ.