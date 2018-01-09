Госдума примет 23 законопроекта для реализации посланий Путина — Володин

Москва, 9 января. Для того, чтобы полностью обеспечить выполнение посланий президента Путина законодательной базой, в течение весенней сессии депутаты Государственной Думы планируют провести рассмотрение и принять 23 законопроекта. Соответствующее заявление сделал председатель Думы Вячеслав Володин.

По словам председателя нижней палаты парламента, законодательное обеспечение посланий президента Федеральному собранию — в приоритете для Госдумы.

«Нам необходимо принять 23 закона. Мы вместе с правительством над этим работаем, считаем, что нужно это сделать как можно быстрее, потому что решение этих вопросов ждут люди, поэтому мы выделяем их как приоритетное направление», — приводит ТАСС слова Володина.

Депутат подчеркнул, что в рамках этих посланий одним из приоритетных является обеспечение российских граждан жильем — в том числе тех, кто вложил деньги в долевое строительство, но по тем или иным причинам не получил свои квартиры.