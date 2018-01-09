Самолет с загоревшейся электропроводкой благополучно приземлился в Москве

Москва, 9 января. В ночь на вторник в московском аэропорте «Шереметьево» приземлился пассажирский самолет «Боинг» с заискрившейся электропроводкой.

«Боинг» совершал рейс из Екатеринбурга в Москву. Во время полета на самолете заискрилась электропроводка, однако экипажу лайнера удалось самостоятельно ее потушить, сообщает источник ФАН.

В результате инцидента никто не пострадал. Пилоты благополучно совершили посадку в «Шереметьево». «Боинг» от полетов отстранен. Лайнер принадлежит компании «Аэрофлот».