Опубликован рейтинг самых непопулярных в РФ автоновинок 2017 года‍

Москва, 9 января. Эксперты автомобильного рынка составили список самых непопулярных автомобилей, которые поступили в продажу на российский рынок в 2017 году. Возглавили антирейтинг автомобили китайского и американского производства.

Самой непопулярной машиной минувшего года в России эксперты назвали минивэн Chrysler Pacifica. На российский рынок авто привезли в октябре 2017 года, а к приходу 2018 оказалось, что проданы всего два подобных автомобиля. Вторую строчку рейтинга непопулярности занял китайский Geely Emgrand GT. С апреля в России было реализовано 34 таких автомобиля.

На третьем месте — SsangYong Tivoli с показателем в 43 проданных машины.

Также совсем не заинтересовали российского автолюбителя такие автомобили, как Peugeot 2008, Infiniti Q60 и Haval H6 Coupe.

Напомним, в декабре 2017 года стало известно, что самые популярные у россиян автомобили года — это Lada Granta, Lada Vesta и Kia Rio.