Путин ликвидировал в России «жилье эконом-класса»

Москва, 9 января. Президент России Владимир Путин подписал закон, который заменяет в России термин «жилье экономического класса» на «стандартное жилье», сообщили в пресс-службе Кремля.

Подписанный президентом закон совершенствует правовое регулирование в сфере жилищного строительства в России. Документ поручает Минстрою устанавливать минимально и максимально допустимые размеры жилых помещений.

Закон также отменяет термин «жилье экономического класса», обидное для россиян, и вводит понятие «стандартное жилье». Кроме того, в России будут введены два новых вида аукционов Агентства ипотечного жилищного кредитования.

Ранее председатель Госдумы России Вячеслав Володин сообщил, что для того, чтобы полностью обеспечить выполнение посланий Путина законодательной базой, в течение весенней сессии депутаты парламента планируют провести рассмотрение и принять 23 законопроекта.

Владимир Путин. Биография