Трагедия в Дагестане: один ребенок погиб и двое пострадали при пожаре в кафе

Махачкала, 9 января. В селе Сулевкент Хасавюртовского района Дагестана произошла трагедия: при пожаре в придорожном кафе погиб трехлетний ребенок. По словам представителя Минздрава республики, еще двое детей были доставлены в больницу в тяжелом состоянии.

Как стало известно, утром 9 января сгорел одноэтажный частный дом, площадь пожара составила 80 кв. м.

«При пожаре в придорожном кафе погиб один ребенок трех лет, двое мальчиков 5 и 10 лет были доставлены в тяжелом состоянии в Бабаюртовскую ЦРБ», — отметили в Минздраве.

В настоящее время устанавливается причина пожара.

Напомним, в Омской области мужчина погиб, спасая из горящего дома жену и пасынков.