Депутаты Госдумы могут выступить посредниками в переговорах между КНДР и Южной Кореей

Москва, 9 января. Депутаты Госдумы готовы выступить посредниками в переговорах между КНДР и Южной Кореей. Об этом во вторник заявил глава комитета Госдумы РФ по международным делам Леонид Слуцкий.

«Что касается денуклеаризации, здесь потребуются усилия международных посредников. Учитывая то, что данное досье непосредственно затрагивает национальные интересы РФ, учитывая территориальную близость обеих стран, мы готовы выступить в такой роли», — отметил он.

Напомним, что ситуация на Корейском полуострове обострилась в конце прошло года, когда Северная Корея возобновила ракетные запуски. В Пхеньяне заявили, что успешно прошедшая испытания баллистическая ракета «Хвасон-15» способна достичь любой точки на территории США и может нести ядерный заряд. В сентябре прошлого года ООН ужесточила санкции против КНДР, запретив продавать Северной Корее нефть и создавать с ней совместные предприятия.