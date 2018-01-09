Трамп опозорился при исполнении гимна США

Вашингтон, 9 января. Президент США Дональд Трамп стал объектом насмешек в социальных сетях после исполнения американского гимна на вузовском футбольном чемпионате в Атланте.

Пользователи социальных сетей заподозрили Дональда Трампа в незнании слов национального гимна США. Причиной для этого послужил видеоролик, на котором президент США во время игры университетского футбольного чемпионата в Атланте поет национальный гимн «Знамя, усыпанное звездами», запинаясь и не попадая в слова. При этом в какой-то момент Дональд Трамп сбивается и двигает губами невпопад, в то время как хор продолжает исполнять гимн, передает «НьюИнформ».

Pres. Trump takes the field for the National Anthem ahead of tonight's college football championship game. https://t.co/c8WxE0BwjS pic.twitter.com/CO54GTQK63 — ABC News Politics (@ABCPolitics) January 9, 2018

Стоит отметить, что минувшей осенью Дональд Трамп раскритиковал спортсменов национальной футбольной лиги, отказавшихся исполнять национальный гимн стоя. Таким образом, футболисты выступили против расизма в спорте.

Ранее стало известно, что американский телеканал Showtime выпустил трейлер пародийного мультсериала о президенте США Дональде Трампе. Мультфильм получил название «Наш мультяшный президент».