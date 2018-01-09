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Трамп опозорился при исполнении гимна США
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    Трамп опозорился при исполнении гимна США

    13:50  9 Января 2018  /обновлено: 13:50  09 Января 2018
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    Трамп опозорился при исполнении гимна США

    Вашингтон, 9 января. Президент США Дональд Трамп стал объектом насмешек в социальных сетях после исполнения американского гимна на вузовском футбольном чемпионате в Атланте.

    Пользователи социальных сетей заподозрили Дональда Трампа в незнании слов национального гимна США. Причиной для этого послужил видеоролик, на котором президент США во время игры университетского футбольного чемпионата в Атланте поет национальный гимн «Знамя, усыпанное звездами», запинаясь и не попадая в слова. При этом в какой-то момент Дональд Трамп сбивается и двигает губами невпопад, в то время как хор продолжает исполнять гимн, передает «НьюИнформ».

    Стоит отметить, что минувшей осенью Дональд Трамп раскритиковал спортсменов национальной футбольной лиги, отказавшихся исполнять национальный гимн стоя. Таким образом, футболисты выступили против расизма в спорте.

    Ранее стало известно, что американский телеканал Showtime выпустил трейлер пародийного мультсериала о президенте США Дональде Трампе. Мультфильм получил название «Наш мультяшный президент».

    Автор: Алексей Громов
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    #сша #трамп #гимн
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