В Госдуме предложили сократить список нарушений ПДД, за которые будут лишать прав

Москва, 9 января. Первый заместитель главы комитета Государственной думы России по госстроительству и законодательству Вячеслав Лысаков предложил исключить некоторые статьи Кодекса РФ об административных правонарушениях из списка нарушений ПДД, за нарушение которых будут лишать водителей прав.

Речь идет о принятом парламентариями в первом чтении законопроекте, устанавливающем перечень статей, за трехкратное нарушение которых могут лишить прав на срок от одного года до 1,5 лет или оштрафовать на 10-30 тысяч рублей (людей, которые не имеют водительских прав).

Недовольство Лысакова вызвало возможное появление в документе такого состава правонарушения, как непропуск пешеходов.

«Если брать ту же Москву, есть масса мест, где пешеходы идут сплошными потоками, и для того, чтобы дождаться реального окна, нужно стоять часами», — цитирует его слова ТАСС.

Политик также раскритиковал норму, посвященную наказанию за нарушение скоростного режима от 40 до 60 километров в час.

«У нас в КоАП за это предусмотрен штраф, а не лишение прав. Поэтому здесь есть противоречие», — подчеркнул парламентарий.

Кроме того, он напомнил о том, что авторы инициативы предлагают лишать прав за трехкратное нарушение любых статей из данного списка.

Напомним, ранее стало известно о том, что министерство внутренних дел Российской Федерации планирует ввести в 2018 году дифференцированные наказания за систематическое нарушение ПДД.