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«Хезболла»: Эр-Рияд пытается исказить роль Ливана в движении сопротивления
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    «Хезболла»: Эр-Рияд пытается исказить роль Ливана в движении сопротивления

    14:07  9 Января 2018  /обновлено: 14:07  09 Января 2018
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    «Хезболла»: Эр-Рияд пытается исказить роль Ливана в движении сопротивления

    Айта аш-Шааб, 9 января. Заместитель председателя исполнительного комитета партии «Хезболла» шейх Набиль Каук заявил, что саудиты пытаются вывести Ливан из оси сопротивления.

    Сирийское информационное агентство «САНА» приводит слова шейха Каука, который заявил, что сейчас Саудовская Аравия пытается нормализовать отношения между Бейрутом и Тель-Авивом, выплачивая миллиарды долларов, чтобы перенаправить линию огня с Израиля на ось сопротивления в регионе.

    Режим саудитов снабжает оружием террористов в Сирии, подчеркнул представитель «Хезболлы» и атакует народ Йемена, при этом остается на стороне Израиля. Каук отметил, что Эр-Рияд пытается исказить роль Ливана в движении сопротивления и нормализовать его отношения с Израилем, который поддерживает терроризм в таких странах, как Ирак, Сирия, Йемен и Бахрейн.

    Ранее «Хезболла» сообщала, что Тель-Авив оказывал поддержку боевикам террористической группировки «Джебхат ан-Нусра1» (запрещена в России) в районе захваченных Израилем Голанских высот в Сирии. Террористы получали боеприпасы и медицинскую помощь, а также пользовались огневой поддержкой израильской армии.

    «Хезболла»: Эр-Рияд пытается исказить роль Ливана в движении сопротивления

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Алексей Громов
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    #саудовская аравия #хезболла #ливан #шейх каук
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