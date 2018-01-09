Киев, 9 января. Российский президент Владимир Путин является выдающимся лидером, которому нет равных на мировой арене. Об этом заявил киевский журналист Дмитрий Гордон, который ранее активно поддерживал Майдан.

Эксперт, сравнивая президентов разных стран, подчеркнул, что за последнее время мировые лидеры «обмельчали», передает «ПолитНавигатор».

«Необходимо понимать, что Путин — выдающийся государственный деятель, что давно уже в мире такого государственного деятеля, как Путин, по уровню образования, подготовки, умения вести переговоры и так далее не было», — подчеркнул журналист.

Кроме того, заявил Гордон, российский лидер пользуется огромной поддержкой граждан России, поскольку он «слышит свою страну, в отличие от украинских лидеров».

Украинский генерал Александр Кихтенко заявил, что Россия выполняет минские договоренности, а также отметил важную роль Путина в данном процессе.

Владимир Путин. Биография