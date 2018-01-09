Володин: В Госдуме создана рабочая группа по изучению конфликтов интересов‍

Москва, 9 января. В Госдуме создана рабочая группа для изучения вопросов с возможными конфликтами интересов у депутатов, по итогам ее работы в законодательство могут быть внесены поправки в сфере борьбы с коррупцией.

Об этом сообщил во вторник спикер Госдумы Вячеслав Володин. По его словам, ключевой задачей группы является изучение вопросов, связанных с конфликтами интересов депутатов.

«Задача рабочей группы — изучить вопросы, связанные с конфликтами интересов и, если потребуется, внести предложения по изменению законодательства в области борьбы с коррупцией, касающиеся принятия решений с участием депутатов», — приводит его слова ТАСС.

Как отметил Володин, после обсуждения ряда ситуаций, в которых имел место конфликт интересов депутатов, в Госдуме пришли к выводу, что закон нуждается в доработке.

Результаты работы рабочая группа планирует предоставить в течение месяца. В ее состав вошли руководитель думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев, глава комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников, председатель комитета по контролю и регламенту Ольга Савастьянова, глава комиссии по вопросам депутатской этики Отари Аршба, а также глава думской комиссии по контролю за достоверностью сведений о доходах парламентариев Наталья Поклонская.