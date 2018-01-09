Сирия: на восток Дамаска переброшен спецназ Республиканской гвардии

Дамаск, 9 января. Командование Сирийской арабской армии усиливает группировку войск к востоку от Дамаска.

По данным военных источников в Сирии командование САА приняло решение перебросить в район Восточной Гуты дополнительные подразделения, которые будут участвовать в столкновениях с боевиками в Харасте. Несмотря на снятие блокады с транспортной базы около данного пригорода Дамаска, ситуация продолжает оставаться напряженной.

Отмечается, что на восток Дамаска прибыл спецназ Республиканской гвардии «Группа Кассема». Военнослужащие этого подразделения имеют огромный опыт ведения боев в равнинных и городских условиях. В течение трех лет они противостояли боевикам террористической группировки «Исламское государство1» (запрещена в России) в городе Дейр-эз-Зор. Командовать «Группой Кассема» в Харасте будет генерал Гассан Тарраф, сообщают источники.

1 Организация запрещена на территории РФ.