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Глава Гидрометцентра объяснил снегопады в Сахаре
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    Глава Гидрометцентра объяснил снегопады в Сахаре

    13:42  9 Января 2018  /обновлено: 13:42  09 Января 2018
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    Глава Гидрометцентра объяснил снегопады в Сахаре

    Москва, 9 января. Глава Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что учащение случаев, когда в пустыне Сахара выпадает снег — такой же признак глобального потепления, как и наводнения в Европе, заморозки в США и аномально теплая зима в России.

    «Повышенная повторяемость таких экстремальных событий — это следствия глобального потепления, — отметил он. — Я говорю не свою точку зрения, а [выражаю] согласованное мнение ученых, которые работают в Межправительственной группе экспертов по изменениям климата».

    Вильфанд также указал на то, что на Ближнем Востоке и в Египте также случались необычные случаи снегопада, передает ТАСС.

    Как сообщает газета «Вечерняя Москва», утром в воскресенье, 7 января, в районе города Айн-Сефра (Алжир) синоптиками было зафиксировано выпадение снега. По данным алжирского издания TSA, выпало около 40 сантиметров осадков. За год до этого — в декабре 2016 года — подобный снегопад в этом районе стал первым с 1979 года.

     

    Автор: Тимур Румянцев
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    #снег #сахара #гидрометцентр #пустыня
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