Глава Гидрометцентра объяснил снегопады в Сахаре

Москва, 9 января. Глава Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что учащение случаев, когда в пустыне Сахара выпадает снег — такой же признак глобального потепления, как и наводнения в Европе, заморозки в США и аномально теплая зима в России.

«Повышенная повторяемость таких экстремальных событий — это следствия глобального потепления, — отметил он. — Я говорю не свою точку зрения, а [выражаю] согласованное мнение ученых, которые работают в Межправительственной группе экспертов по изменениям климата».

Вильфанд также указал на то, что на Ближнем Востоке и в Египте также случались необычные случаи снегопада, передает ТАСС.

Как сообщает газета «Вечерняя Москва», утром в воскресенье, 7 января, в районе города Айн-Сефра (Алжир) синоптиками было зафиксировано выпадение снега. По данным алжирского издания TSA, выпало около 40 сантиметров осадков. За год до этого — в декабре 2016 года — подобный снегопад в этом районе стал первым с 1979 года.