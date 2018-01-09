Чем бы дитя ни тешилось: Олейник раскритиковал планы Киева подать в ООН новые резолюции по Крыму

Посол Украины в ООН Владимир Ельченко заявил о намерении Киева вынести на рассмотрение Генассамблеи ООН новые резолюции по Крыму. По мнению украинского политика Владимира Олейника, это происходит «от нечего делать» и нежелания действующих властей решать реальные проблемы Украины.

«Резолюции такого рода имеют свою своеобразную эволюцию: проходит год, меняются обстоятельства, принимается новая редакция… Да, будут и третья, и четвертая, и пятая [резолюции ГА ООН по Крыму]. Хотелось бы, чтобы их было 50 или 100, надеюсь, вопрос о возвращении Крыма будет решен раньше», — сообщил Владимир Ельченко в интервью украинскому изданию «Европейская правда».

Владимир Олейник, депутат Верховной рады Украины V, VI и VII созывов, в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей отметил, что «когда нечего делать, занимаются бесполезными вещами».

«Здравомыслящие люди, в том числе и в Европе, понимают, что тема Крыма уже закрыта, а сейчас надо решать проблему Донбасса и выполнения минских соглашений. А Крым объективно является российской территорией, там реально российская власть, там действуют российские законы. Мы потеряли Крым в результате государственного переворота, и, если уж возвращаться к этому вопросу, то для того, чтобы наказать тех, кто допустил переворот», — считает украинский политик.

Он отметил, что те страны, которые не голосовали за предложенные ранее Киевом резолюции по Крыму, прекрасно знают историю черноморского полуострова.

«Когда на Украине случился государственный переворот, жители Крыма воспользовались своим правом на самоопределение, приняв решение о воссоединении с Россией в условиях фактического отсутствия украинской государственности. А она, напомню, закончилась в феврале 2014 года. Если вы говорите о революции достоинства, то почему Крым не может говорить о референдуме достоинства? Крым ушел, сегодня надо говорить о другом — о смене власти на Украине и создании условий для того, чтобы крымчане чувствовали себя комфортно на Украине, а украинцы — в Крыму», — полагает Владимир Олейник.

Экс-депутат Верховной рады считает, что украинцам надо дать возможность вновь отдыхать в Крыму и вести там бизнес.

«Ограничения, которые ввел Киев и которые мешают украинцам спокойно отдыхать и работать в Крыму, необходимо снять. А еще надо возобновить подачу электроэнергии и водоснабжения, вести человечную политику. Это можно добиться только в ходе прямых переговоров, а вмешательство ООН — это лишнее и неэффективное средство. К тому же, по факту, кроме Киева, эти резолюции по Крыму никому не нужны. Украинским дипломатам делать, что ли, нечего? Многие страны уже поняли, что они занимаются авантюрой. Как говорят, чем бы дитя ни тешилось, лишь бы не плакало. Вот только эти дипломаты не понимают, что при вмешательстве в конфликт третьей стороны проблема может усугубиться, потому что третья сторона всегда будет преследовать свои интересы. В данном случае — это ослабление соседа. Зачем той же Польше, к примеру, сильная Украина? Поэтому надо быть умными — поменять действующую власть, которая убивает собственный народ, начать прямые переговоры по Крыму и Донбассу и найти компромиссы», — уверен Владимир Олейник.

Напомним, Крым вошел в состав России в 2014 году по результатам народного референдума, на котором за присоединение полуострова к РФ проголосовали более 95% пришедших на избирательные участки. Явка составила почти 90%.

Что касается «нарушений прав» крымских татар, в которых украинская сторона неоднократно обвиняла Россию, в том числе в своих резолюциях по Крыму, никаких доказательств этому предоставлено не было. В российском МИД подобные заявления Киева назвали мифами, а власти Крыма отметили, что крымско-татарский народ является таким же этносом, как и все остальные, проживающие на территории РФ, и имеет равные с ними права.