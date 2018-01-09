Ученые выяснили отношение нарциссов к другим самовлюбленным людям

Сеул, 9 января. Специалисты южнокорейского университета Sejong пришли к выводу, что нарциссы любят других самовлюбленных людей, заявил один из авторов исследования Сиунга Джин.

Ученые провели исследование, чтобы узнать отношение нарциссов к другим нарциссам. Для этого они изучили страницы людей в социальной сети Instagram. Специалисты пояснили, что самовлюбленные люди склонны часто делать селфи и выкладывать с ними посты. Они констатировали, что это один из примеров саморекламы.

«Нарциссизм — это показатель готовности к селфи и частоте публичных выступлений, — цитирует Джина Planet Today. — Почему люди не только публикуют себя, но и «лайкают» и «подписываются» на других таких же?»

Как оказалось, нарциссам нравятся другие самовлюбленные люди. Они предпочитают подписываться на те страницы, хозяева которых также активно выкладывают селфи.

По словам ученых, этот эксперимент дает основание для будущих объяснений эгоизма и нарциссизма, добавляя эмпирические данные в гипотезу о самовлюбленности.