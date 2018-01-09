Киев отреагировал на предложенную Россией «операцию» в Донбассе

Киев, 9 января. Постоянный представитель Украины при ООН Владимир Ельченко сообщил, что в ближайшем будущем поступательных движений в вопросе отправки миротворцев в Донбасс не будет, поскольку Россия «вернулась к своей инициативе странной операции, где миротворцы ООН охраняли бы наблюдателей ОБСЕ».

Он отметил, что Совбез ООН был готов начинать работу относительно миротворческой миссии, но Москва отвергла почти все важные положения и «вернулась к своей идее о странной операции, где миротворцы ООН охраняли бы наблюдателей ОБСЕ», пишут украинские СМИ.

Ельченко считает, что сдвигов в ближайшем будущем в данном вопросе не предвидится.

Он напомнил, что украинская сторона настаивает на том, чтобы миротворцы находились на государственной границе между Украиной и Россией.

Накануне в Совфеде РФ предостерегли Организацию объединенных наций и Европу от размещения миротворцев по всей территории Донбасса.