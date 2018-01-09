Вундеркинд из Индии приехал изучать русский язык в Кемерово

Кемерово, 9 января. Молодой человек из Индии интересуется физикой и считается самым молодым ученым в своей стране. Индиец, которому всего 17 лет, приехал в Кемерово для изучения русского языка.

Молодой человек приехал в Россию в октябре прошлого года и сразу приступил к изучению русского языка. Он выбрал кемеровский университет, потому что много слышал о профессионализме лингвистов учебного заведения. Юный исследователь стал участником программы Россотрудничества для талантливых иностранных граждан, это и позволило ему приехать в страну.

«Счастлив, что сейчас нахожусь в Сибири: я из жаркой Индии, и мне всегда хотелось побывать в Сибири, чтобы стать более выносливым», — приводит «VSE42.ru» слова студента.

Индиец мечтает стать космонавтом, поэтому выбрал Россию, так как именно здесь, по его мнению, больше всего владеют информацией об этой области. Стоит отметить, что молодой человек также мечтает стать известным ученым и занимается разработкой своей теории, которая, возможно, изменит физику.