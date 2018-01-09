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Эксперт назвал возможную причину крушения ракеты SpaceX
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    Эксперт назвал возможную причину крушения ракеты SpaceX

    14:09  9 Января 2018  /обновлено: 14:33  09 Января 2018
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    Эксперт назвал возможную причину крушения ракеты SpaceX

    Запущенная американской компанией SpaceX ракета с секретным спутником Zuma на борту не смогла выйти на целевую орбиту и предположительно упала в море. Об этом сообщает информационное агентство Reuters.

    Одной из причин разрушения ракеты-носителя могло стать недостаточное взаимодействие между компаниями разработчиком спутника и производителем ракеты, заявил корреспонденту Федерального агентства новостей научный обозреватель телеканала «Культура» Александр Галкин.

    Сразу после запуска офицеры Стратегического командования вооруженных сил США не смогли установить связь со спутником и определить его положение на орбите. Как предположили специалисты, спутник, построенный компанией Northrop Grumman, не смог отделиться от второй ступени ракеты Falcon 9. Это привело к крушению космического аппарата.

    «Одна из проблем кроется в секретности самого аппарата. Производитель ракет просто создает базу, на которую инженеры Northrop Grumman монтируют спутник. И если бы взаимодействия было больше, если бы у сотрудников SpaceX был доступ к технической документации выводимого аппарата, то крушения можно было бы избежать. Теперь же сторонам придется теснее взаимодействовать, хотя Northrop Grumman действует в режиме повышенной секретности из-за правительственных заказов», — рассуждает российский эксперт.

    Спутник

    Тем не менее Галкин не исключает, что причиной гибели космического аппарата могли стать проблемы с самой ракетой-носителем. В настоящее время компания SpaceX приступила к расследованию произошедшего. Версии «саботажа» или «вмешательство» пока не рассматриваются.

    «Еще одна проблема заключается в том, что этот инцидент должен привести к репутационным потерям для компании SpaceX. Действия и громкие заявления Илона Маска привели к тому, что его детищу уделяется повышенное внимание —  все ждут свершений или провалов, что сказывается в том числе и на финансовой стороне. Будут потери, меньше будет заказов», — продолжает собеседник ФАН.

    Илон Маск

    Напомним, ракета Falcon 9 со спутником Zuma стартовала с мыса Канаверал 8 января. Запуск производился в 4:00 по Москве. Изначально запуск Zuma планировался на ноябрь 2017 года, но был перенесен на январь из-за технических проблем. Отсутствие решения этих проблем и могло привести к гибели ракеты-носителя и многомиллиардного груза.

    Стоит также отметить, что для компании SpaceX это уже второй запуск секретной миссии правительства США. В мае 2017 года Falcon 9 доставила на орбиту спутник для американской разведки.

    Автор: Сергей Гагарин
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
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    #сша #ракета #крушение #spacex #спутник #zuma
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