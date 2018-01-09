Эксперт назвал возможную причину крушения ракеты SpaceX

Запущенная американской компанией SpaceX ракета с секретным спутником Zuma на борту не смогла выйти на целевую орбиту и предположительно упала в море. Об этом сообщает информационное агентство Reuters.

Одной из причин разрушения ракеты-носителя могло стать недостаточное взаимодействие между компаниями разработчиком спутника и производителем ракеты, заявил корреспонденту Федерального агентства новостей научный обозреватель телеканала «Культура» Александр Галкин.

Сразу после запуска офицеры Стратегического командования вооруженных сил США не смогли установить связь со спутником и определить его положение на орбите. Как предположили специалисты, спутник, построенный компанией Northrop Grumman, не смог отделиться от второй ступени ракеты Falcon 9. Это привело к крушению космического аппарата.

«Одна из проблем кроется в секретности самого аппарата. Производитель ракет просто создает базу, на которую инженеры Northrop Grumman монтируют спутник. И если бы взаимодействия было больше, если бы у сотрудников SpaceX был доступ к технической документации выводимого аппарата, то крушения можно было бы избежать. Теперь же сторонам придется теснее взаимодействовать, хотя Northrop Grumman действует в режиме повышенной секретности из-за правительственных заказов», — рассуждает российский эксперт.

Тем не менее Галкин не исключает, что причиной гибели космического аппарата могли стать проблемы с самой ракетой-носителем. В настоящее время компания SpaceX приступила к расследованию произошедшего. Версии «саботажа» или «вмешательство» пока не рассматриваются.

«Еще одна проблема заключается в том, что этот инцидент должен привести к репутационным потерям для компании SpaceX. Действия и громкие заявления Илона Маска привели к тому, что его детищу уделяется повышенное внимание — все ждут свершений или провалов, что сказывается в том числе и на финансовой стороне. Будут потери, меньше будет заказов», — продолжает собеседник ФАН.

Напомним, ракета Falcon 9 со спутником Zuma стартовала с мыса Канаверал 8 января. Запуск производился в 4:00 по Москве. Изначально запуск Zuma планировался на ноябрь 2017 года, но был перенесен на январь из-за технических проблем. Отсутствие решения этих проблем и могло привести к гибели ракеты-носителя и многомиллиардного груза.

Стоит также отметить, что для компании SpaceX это уже второй запуск секретной миссии правительства США. В мае 2017 года Falcon 9 доставила на орбиту спутник для американской разведки.