Вернувшихся из Сирии жителей Ингушетии ждет обязательная проверка — Евкуров

Москва, 9 января. Власти Ингушетии допускают возвращение жителей, уехавших в свое время в Сирию и Ирак, однако все они будут тщательным образом проверены на предмет сотрудничества с террористами. Об этом во вторник заявил глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров.

По его словам, проверке будут подлежать не только уехавшие на Ближний Восток мужчины, но и их жены. Если же правоохранительные органы выявят факт сотрудничества граждан с боевиками, их отдадут под суд.

«У нас двери открыты, мы даем возможность вернуться к мирной жизни всем, кто хочет это сделать. Если будет доказана причастность к преступлениям, человек будет осужден по законам РФ. Если не будут доказаны преступления, ему бояться нечего», — пояснил политик РИА Новости.

Напомним, что в ноябре Евкуров сообщил о 67 жителях Ингушетии, которые уехали на Ближний Восток воевать на стороне террористической группировки «Исламское государство»1 (запрещена в России). Из них лишь единицам удалось выжить в боях.

1 Организация запрещена на территории РФ.