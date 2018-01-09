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Украина
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Политика
Вернувшихся из Сирии жителей Ингушетии ждет обязательная проверка — Евкуров
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    Вернувшихся из Сирии жителей Ингушетии ждет обязательная проверка — Евкуров

    13:08  9 Января 2018  /обновлено: 13:09  09 Января 2018
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    Вернувшихся из Сирии жителей Ингушетии ждет обязательная проверка — Евкуров

    Москва, 9 января. Власти Ингушетии допускают возвращение жителей, уехавших в свое время в Сирию и Ирак, однако все они будут тщательным образом проверены на предмет сотрудничества с террористами. Об этом во вторник заявил глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров.

    По его словам, проверке будут подлежать не только уехавшие на Ближний Восток мужчины, но и их жены. Если же правоохранительные органы выявят факт сотрудничества граждан с боевиками, их отдадут под суд.

    «У нас двери открыты, мы даем возможность вернуться к мирной жизни всем, кто хочет это сделать. Если будет доказана причастность к преступлениям,  человек будет осужден по законам РФ. Если не будут доказаны преступления, ему бояться нечего», — пояснил политик РИА Новости.

    Напомним, что в ноябре Евкуров сообщил о 67 жителях Ингушетии, которые уехали на Ближний Восток воевать на стороне террористической группировки «Исламское государство»1 (запрещена в России). Из них лишь единицам удалось выжить в боях.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Геннадий Плющев
    © 2017 Федеральное агентство новостей
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    #сирия #терроризм #ирак #ингушетия #евкуров
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