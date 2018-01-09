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Иран сорвал попытки Запада дестабилизировать страну волной протестов — Хаменеи
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    Иран сорвал попытки Запада дестабилизировать страну волной протестов — Хаменеи

    13:24  9 Января 2018  /обновлено: 13:24  09 Января 2018
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    Иран сорвал попытки Запада дестабилизировать страну волной протестов — Хаменеи

    Тегеран, 9 января. Народ и власти Ирана сорвали план Вашингтона и Лондона, которые пытались воспользоваться масштабными протестами для того, чтобы погрузить страну в хаос и беспорядки. Такое заявление сделал верховный лидер Ирана аятолла Хаменеи.

    «Враги раз за разом пытаются совершить подобное и каждый раз терпят поражение, — передает Reuters слова аятоллы. — Благодаря сопротивлению, благодаря сильному сопротивлению народа и нации».

    Напомним, в ходе недавних выступлений оппозиционных сил протестами против правительства и ответными митингами в поддержку властей Ирана оказались охвачены более 80 городов. В ходе столкновений с полицией и Корпусом стражей Исламской революции погибло не менее 21 человека, в том числе гвардеец КСИР.

    Иран сорвал попытки Запада дестабилизировать страну волной протестов — Хаменеи

    Отметим, во время протестов официальный представитель Госдепартамента США Хизер Нойерт выступила с заявлением о том, что США «имеют полномочия для того, чтобы наказать причастных к подавлению протестов в Иране».

    Автор: Валентин Меликов
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    #хаменеи
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