Иран сорвал попытки Запада дестабилизировать страну волной протестов — Хаменеи

Тегеран, 9 января. Народ и власти Ирана сорвали план Вашингтона и Лондона, которые пытались воспользоваться масштабными протестами для того, чтобы погрузить страну в хаос и беспорядки. Такое заявление сделал верховный лидер Ирана аятолла Хаменеи.

«Враги раз за разом пытаются совершить подобное и каждый раз терпят поражение, — передает Reuters слова аятоллы. — Благодаря сопротивлению, благодаря сильному сопротивлению народа и нации».

Напомним, в ходе недавних выступлений оппозиционных сил протестами против правительства и ответными митингами в поддержку властей Ирана оказались охвачены более 80 городов. В ходе столкновений с полицией и Корпусом стражей Исламской революции погибло не менее 21 человека, в том числе гвардеец КСИР.

Отметим, во время протестов официальный представитель Госдепартамента США Хизер Нойерт выступила с заявлением о том, что США «имеют полномочия для того, чтобы наказать причастных к подавлению протестов в Иране».