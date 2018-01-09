Представитель ООН прибыл в Дамаск для проведения встреч с сирийскими министрами

Дамаск, 9 января. Заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Марк Лоукок прибыл в Сирию, где 9 января проводит встречу с заместителем министра иностранных дел САР Фейсалом Микдадом.

«Микдад в настоящее время встречается с заместителем генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам, координатором чрезвычайной помощи Марком Лоукоком», — приводит РИА Новости комментарий своего дипломатического источника.

Отмечается также, что после общения с Микдадом представитель Организации объединенных наций также проведет встречу и с главой сирийского внешнеполитического ведомства — Валидом Муаллемом. Есть в плане Лоукока и встречи с министрами социальных дел и местного самоуправления САР.

Напомним, ранее пресс-секретарь Управления ООН по гуманитарным вопросам Йенс Лерке подтвердил, что Лоукок отправился с визитом в Сирию. Он рассказал о планах заместителя генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам посетить Хомс, где Лоукок намерен пообщаться с простыми жителями САР.